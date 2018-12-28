Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul
'dan Isparta'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Keçiborlu
ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, sürücünün tedirgin davranışlarından dolayı dedektör köpek Odin'le araçta arama yaptı.
Aramada 1 kilo 620 gram skunk ele geçirilirken, sürücü M.M.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: AA
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