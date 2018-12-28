Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 620 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Isparta'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Keçiborlu ilçesinde bir otomobili durduran ekipler, sürücünün tedirgin davranışlarından dolayı dedektör köpek Odin'le araçta arama yaptı.

Aramada 1 kilo 620 gram skunk ele geçirilirken, sürücü M.M.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu"ndan gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:48 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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