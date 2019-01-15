Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi
uygulama noktasında şüpheli araç ve şahıslar için çalışma başlattı.
Ekipler, durumundan şüphediği bir otomobilde yaptığı aramada hassas terazi, uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve 1.65 gram skunk ele geçirdi.
Alınan kara sonrasında otomobilde bulunan şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 12 ecstasy, 5 gram skunk, bir miktar bonzai, 2 bong, 2 öğütme makinası ele geçirildi.
Olayla ilgili R.M.E, T.Ç.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.