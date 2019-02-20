Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

9 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, S.Z, E.P, M.K, S.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada bir miktar eroin ile 10 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Z, E.P. ve M.K'ya "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve M.K, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:44 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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