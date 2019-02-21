Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

38 dakika önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde şüpheli Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilince Ş.D. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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