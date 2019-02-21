Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
38 dakika önce
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı köyünde şüpheli Ş.D'nin evine operasyon düzenledi.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilince Ş.D. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:46 Kaynak: AA
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