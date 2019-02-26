Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

30 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Yalvaç ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheliler K.K. ve S.G.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin, uyuşturucu tartmak için yapılan otomobil anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:12 Kaynak: AA

Yalvaç, Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuştan Uyuşturucu Bağımlısı Rüzgar Bebeğin Velayeti Anne ve Babaya Verildi Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]