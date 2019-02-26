Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
30 dakika önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Yalvaç ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmada, şüpheliler K.K. ve S.G.E'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin, uyuşturucu tartmak için yapılan otomobil anahtarı görünümlü 2 hassas terazi ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:12 Kaynak: AA
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