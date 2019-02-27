Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımını engellemek ve sokak satışının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Farklı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:40 Kaynak: AA
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