Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımını engellemek ve sokak satışının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Farklı mahallelere operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 gram eroin, 6 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Isparta, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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