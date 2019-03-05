Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bağlar Mahallesinde şüphelendikleri E.Ç. ve Ö.B.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 7 paket esrar ele geçirildi, evlerinde de yine esrar ve bir hassas terazi ile aparatlar bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çete Lideri Sevgilisini Bile Dolandırmış Eğlence Mekanlarında Çalışan Yabancı Uyruklu 20 Kadın Gözaltına Alındı

Cem Uzan'ın AİHM'de Türkiye'ye Karşı Açtığı Davada Karar Verildi! CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Anket Açıklaması: Bir Dip Dalgası Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 23:37:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]