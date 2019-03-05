Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bağlar
Mahallesinde şüphelendikleri E.Ç. ve Ö.B.B.'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında 7 paket esrar ele geçirildi, evlerinde de yine esrar ve bir hassas terazi ile aparatlar bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: AA
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