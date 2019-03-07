Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
56 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ç. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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