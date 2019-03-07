Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

56 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç. ve H.Ç. hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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