Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Pirimehmet Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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