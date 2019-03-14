Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Pirimehmet Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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