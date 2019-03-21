Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

20 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Sav beldesinde şüpheli araç ve kişiler için yapılan uygulamada 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.

Şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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