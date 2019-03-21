Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
20 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Sav beldesinde şüpheli araç ve kişiler için yapılan uygulamada 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.
Şüphelilere "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:12 Kaynak: AA
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