Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan narkotik polisi, Ayazmana mahallesinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Bir miktar eroin ve 117 uyuşturucu hap çıkan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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