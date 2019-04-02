Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.



Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan narkotik polisi, Ayazmana mahallesinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.



Bir miktar eroin ve 117 uyuşturucu hap çıkan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

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