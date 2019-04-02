Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan narkotik polisi, Ayazmana mahallesinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Bir miktar eroin ve 117 uyuşturucu hap çıkan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:59 Kaynak: AA
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
Ekrem İmamoğlu: Bir Sürü İhbar Alıyorum, Dosya Kaçırıp Odasını Topluyorlar
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis