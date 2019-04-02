Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
34 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan narkotik polisi, Antalya
'dan gelen otobüslerde yaptığı aramada 13 gram eroin ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:18 Kaynak: AA
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