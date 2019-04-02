Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

34 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan narkotik polisi, Antalya'dan gelen otobüslerde yaptığı aramada 13 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi Morgan Stanley: Dolar Bu Yıl Yüzde 6 Düşer
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]