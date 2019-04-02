Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bir şüpheli de gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan narkotik polisi, Kutlubey Mahallesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

6'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapılan şüphelilerden M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]