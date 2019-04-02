Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatan narkotik polisi, Kutlubey
Mahallesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
6'sı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak"tan işlem yapılan şüphelilerden M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:56 Kaynak: AA
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