Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine göz açtırmayan polisin yaptığı kent içi çalışmalar kapsamında oluşturulan kontrol noktasında Antalya
'dan gelen bir araçta yapılan aramada bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli M.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
Offroad Tutkunu Genç, Fotoğraf Çekilmek İsterken Suyun Dibini Boyladı!
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor