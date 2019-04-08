Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan polisin yaptığı kent içi çalışmalar kapsamında oluşturulan kontrol noktasında Antalya'dan gelen bir araçta yapılan aramada bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli M.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Offroad Tutkunu Genç, Fotoğraf Çekilmek İsterken Suyun Dibini Boyladı! Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]