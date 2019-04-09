Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Isparta'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sav beldesinde durdurulan otobüsteki yolculardan Ç.G'nin üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.G, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:41 Kaynak: AA

Antalya, Uyuşturucu Ticareti, Isparta, Güncel
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