Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu
24 dakika önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:06 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerine Adnan Menderes Bulvarı'nda bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, bir miktar eroin ele geçirildi.
Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
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