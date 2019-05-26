Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bağlar Mahallesi
'ne operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Adliye sevk edilen A.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak"tan tutuklandı.