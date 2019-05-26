Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

9 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bağlar Mahallesi'ne operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu alışverişi yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Adliye sevk edilen A.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak"tan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:19 Kaynak: AA
Bağlar Mahallesi, Isparta, Güncel
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