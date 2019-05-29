Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

49 dakika önce

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çarıksaraylar beldesinde bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar, kenevir tohumu, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli F.Y. (54) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Jandarma, Isparta, Güncel
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