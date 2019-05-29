Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çarıksaraylar beldesinde bir şüphelinin evine düzenlenen operasyonda bir miktar esrar, kenevir tohumu, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli F.Y. (54) gözaltına alındı.
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