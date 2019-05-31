Isparta'da uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:04 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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