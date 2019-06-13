Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya üzerinden Isparta'ya uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanmak suçu"ndan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, S.Ç. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:10 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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