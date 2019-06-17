Isparta'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:36 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya-Isparta karayolunda durumundan şüphe edilen bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar skunk, kokain ve kenevir tohumu ele geçirildi.
Araçta bulunan B.K. ve K.G. gözaltına alındı.
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