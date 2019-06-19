Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bağlar Mahallesine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu alışverişi yaptığı esnada yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.O.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:06 Kaynak: AA
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