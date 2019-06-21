Isparta'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:58 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.
Çelebiler ve Hisar Mahallesine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin, sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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