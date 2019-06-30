Isparta'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:40 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Davraz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik takip sonucunda D.G. Burdur
'un Bucak
ilçesinde yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
D.G'nin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
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