Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Davraz Mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik takip sonucunda D.G. Burdur'un Bucak ilçesinde yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
D.G'nin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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