Isparta'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:15 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Aksu
Caddesi'ndeki operasyonda İ.M. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 29 fişek ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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