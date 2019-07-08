Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Aksu Caddesi'ndeki operasyonda İ.M. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 29 fişek ve bir miktar eroin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:15 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]