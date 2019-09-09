Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

12 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Doğancı Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, Y.Ö ve M.Ç yakalandı.

Evde yapılan aramada, 4 parça halinde 6,59 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ile paketleme için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda Y.Ö, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı, M.Ç hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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