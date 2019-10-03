Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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Isparta'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir ilçesi ve köylerinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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