Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

52 dakika önce

Isparta kent merkezinde durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve kullanım aparatları çıktı.

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Isparta kent merkezinde durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve kullanım aparatları çıktı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışma başlattı. Kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durduran narkotik ekipleri, araç içerisindeki M.D, C.A, S.E, G.S, F.K. ve O.Ö. isimli 6 şahıs üzerinde 7 parça halinde 6.68 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

M.D, C.A. ve S.E.'ye 'Uyuşturucu madde kullanmak', G.S, F.K. ve O.Ö. isimli şüphelilere ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı

"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]