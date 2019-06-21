Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
1 saat önce
Isparta'da 2 mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
'da 2 mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri kentte uyuşturucu kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında geçtiğimiz gün il merkezinde Çelebiler ve Hisar mahallelerindeki farklı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 8 şüpheliyi yakalarken, beraberinde 3 parça halinde eroin maddesi, 1 sentetik ecza ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.
Öte yandan polis, şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçuyla ilgili adli işlem başlattı. - ISPARTA
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