Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
1 saat önce
Isparta'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bahçelievler Mahallesi
'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 8 paket halinde eroin maddesi ele geçirildi. - ANTALYA
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