Isparta'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'nin ilçeye bağlı köylerde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelin aracında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, kokain, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G'nin karakoldaki işlemleri devam ediyor.