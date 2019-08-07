Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
58 dakika önce
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'nce Bağlar Mahallesi
'nde operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan şüpheli M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.D., çıkarıldığı mahkemece, 'madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - ISPARTA
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