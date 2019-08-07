Son Dakika Haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

58 dakika önce

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Bağlar Mahallesi'nde operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan şüpheli M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D., çıkarıldığı mahkemece, 'madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. - ISPARTA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:17 Kaynak: İHA
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