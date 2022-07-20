Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı serbest bırakıldı.
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