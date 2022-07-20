Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

20.07.2022 16:18
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 zanlı serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Niğde'den kısa kısa Niğde'den kısa kısa Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi Isparta'da 7 bin kişi uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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