Bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve narkotik arama köpeği LİON'nun da katıldığı operasyonda, satışa hazır paketler halinde 20,83 gram halisinojen madde, 104 uyarıcı hap, 7 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Narkotik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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