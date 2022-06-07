Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

07.06.2022 23:07
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol ve denetimleri gerçekleştirdi.

Bir yolcu otobüsüne düzenlenen ve narkotik arama köpeği LİON'nun da katıldığı operasyonda, satışa hazır paketler halinde 20,83 gram halisinojen madde, 104 uyarıcı hap, 7 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Isparta'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Isparta'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Samsun'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı Samsun'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Narkotik, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 00:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement