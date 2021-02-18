Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

18.02.2021 22:59
Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 60 grama yakın çeşitli uyuşturucu madde, 11 sentetik ecza maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 6 aparat, tabanca fişeği, 3 sahte olduğu değerlendirilen 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.Ş ve H.Ş.B, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 10 kişi hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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