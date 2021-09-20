Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepeci Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda R.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde 1,7 gram uyuşturucu madde, 2 sentetik ecza, uyuşturucu kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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