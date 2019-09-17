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Isparta'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı

54 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı, System.String[]

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda ise, 38 gram eroin, 101 gram metamfetamin maddesi, 8 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanımında faydalanıldığı değerlendirilen 23 aparat, bir miktar esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve 16 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte son 3 ayda gerçekleşen 36 farklı olayda yakalanan 72 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapma veya sağlama" suçlarından adli işlem yapıldığı, uyuşturucuyla etkin mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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