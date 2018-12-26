Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

Isparta'da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı

45 dakika önce

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da Uyuşturucu Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.A.Ç. ve R.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin, 8 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, Güncel
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