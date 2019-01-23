Son Dakika Haberleri: Isparta'da Uyuşturucuyla Mücadele

Isparta'da Uyuşturucuyla Mücadele

57 dakika önce

Isparta'da uyuşturucu kullanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Isparta'da Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Isparta'da uyuşturucu kullanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya gelen araçlar üzerinde çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemelerde 3.77 gram esrar, 15 gram eroin ve aparatlar ele geçirildi. Olayın şüphelisi A.Y.D, H.E.K, S.T, M.M.T, A.Ç, M.Y.S, A.Y, M.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: İHA

Antalya, Isparta, 3. Sayfa
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