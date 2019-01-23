Isparta'da Uyuşturucuyla Mücadele
57 dakika önce
Isparta'da uyuşturucu kullanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Isparta
'da uyuşturucu kullanan 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya
'dan Isparta'ya gelen araçlar üzerinde çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemelerde 3.77 gram esrar, 15 gram eroin ve aparatlar ele geçirildi. Olayın şüphelisi A.Y.D, H.E.K, S.T, M.M.T, A.Ç, M.Y.S, A.Y, M.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: İHA
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