Son Dakika Haberleri: Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
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Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti

44 dakika önce

Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti.

Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti, System.String[]

Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen törende, eğitimlerini tamamlayan 934 uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, törende yaptığı konuşmada, komanda birliklerinin Kara Kuvvetlerinin göz bebeği olduğunu söyledi.

Komando birliklerinin tarihte üstün başarılar kaydettiğini belirten Çetinbağ, "Cumhuriyet tarihi boyunca gerek Kıbrıs Barış Harekatı gerekse teröristle mücadelenin sürdürüldüğü topraklarımızda ve sınırlarımızın ötesinde komandolar daima en önde kahramanca görev yapmışlardır. Komanda olmak bir onurdur, çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız en büyük manevi mirastır." diye konuştu.

Çetinbağ, daha önce aynı komutanlıkta vatani görevlerini tamamlayan, hala aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

"Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız" ve "Ordu milletin özüdür" yazan pankartları açan komandolar, törende aileleriyle kavuştu. Bazı aileler, sevinç gözyaşı döktü.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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