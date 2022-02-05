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YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR - Son Dakika

YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR

05.02.2022 12:31

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü.

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış düştü. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte gök gürültüsü de duyuldu. Cuma günü saat 16.00 sıralarında duran kar, gece saatlerinde yeniden başladı. Zaman zaman yağış, karla karışık yağmur şeklinde etkili oldu. Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, perşembe ve cuma günü kentte metrekareye düşen yağış miktarı 83,9 kilogram ölçüldü. Şubat ayında metrekareye 67,6 kilogram yağış beklenen kentte, perşembe ve cuma günü metrekareye düşen miktar 1 aylık tahmini geçti.

KESİNTİ KISMEN DEVAM EDİYOR

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Tellerden çıkan kıvılcımlar, kamerayla görüntülendi. Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi devam ediyor.

ÇOCUĞU İÇİN EVİNİ BUHARLA ISITMAYA ÇALIŞTI

Kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine tepki gösteren bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Karla kaplanan Ayazmana mahallesinde snowboard ile kayarak ilerleyen iki üniversite öğrencisi bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir grup öğrenci de kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken otobüsü arkasından itmeye çalıştı. Karla kaplanan evinin önündeki yola elindeki tuz dolu poşetle inen bir vatandaş da 'Tuzlama çalışmalarına destek veriyorum' diyerek yola tuz serpti.

Elektrikler kesik olduğu için ısınma sorunu da yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı da evinin mutfağından çektiği video ile elektrik kesintisine tepki gösterdi. Ocağın 4 gözünde su kaynatan ve bu şekilde ortaya çıkan buharla evini ısttığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, "Çocuğum üşümesin diye evimi buharla ısıtmaya çalışıyorum" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da evinde 4 kişinin yaşadığını ve 2 gündür elektrikler olmadığı için evi ısıtamadığını anlattı.

BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: 3 BİN 200 SOKAK VE CADDE ULAŞIMA AÇIK

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, perşembe sabah saatlerinde başlayan ve saatlerce aralıksız yağan kar nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığını söyledi. Yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve enerji nakil hatlarında sıkıntı yaşandığına değinen Başdeğirmen, "Ekiplerimiz sürekli çalışmalarını sürdürmektedir. 3 bin 200 sokak ve cadde açık. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınma sıkıntısı yaşayan bazı yerlerimiz var. Tüm ekipler çalışmalarını devam ettirmektedir. Bugün tüm sıkıntıların giderileceğini müjdelemek isterim" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ise şunları söyledi:

"Isparta'da yaşanan elektrik arızaları nedeniyle gerek evde bakım hizmeti alan hastalarımız gerekse diyaliz hastalarımıza tek tek ulaşarak hastanelerimize davet ederek misafir edebileceğimizi ifade ettik. İl merekezimizde ve ilçelerimizde konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayan hastamız olmadı."

299 BİN ABONENİN YÜZDE 95'İNE ENERJİ SAĞLANDI

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., kentteki elektrik kesintisi ve yapılan çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Isparta'da saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yük ve aşırı buzlanmanın etkisiyle önemli sayıda enerji nakil hattının ağır hasar aldığı vurgulandı. Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen şirketin açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı kapsamında kar yağışı başlamadan önce harekete geçildiği, kriz masası oluşturularak yoğun çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Isparta ili genelinde 299 bin abonemiz bulunmakta olup abonelerimizin yüzde 95'ine an itibari ile enerji sağlanmıştır" ifadesi yer aldı.

201 SAHA PERSONELİ VE 75 ARAÇ İLE MÜDAHALE

Kesinti ve arızayla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personelimiz ve 75 araç ile müdahale edilmektedir. Ayrıca, 3.056 kVA toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırılmış durumdadır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından, müdahalelerde bazı zorluklara sebep olmaktadır. Ekiplerimizin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız şekilde devam etmekte olup, TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu, özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir. Ayrıca TEDAŞ koordinasyonunda dost şirketlerimiz ADM, MEDAŞ, BEDAŞ, ÇEDAŞ, Başkent EDAŞ ve OEDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderilmiştir."

'113 BİN ABONEMİZE ENERJİ VERİLEMEZKEN BU SAYI 16 BİN ABONEYE İNDİRİLMİŞTİR'

Çalışmalar esnasında yaklaşık 660 kilometre orta gerilim, 4 bin 500 kilometre alçak gerilim hattının ekipler tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir. Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR
YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR
YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR

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Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOĞUN KARDA 11 SAAT ELEKTRİKSİZ KALDILAR - Son Dakika


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