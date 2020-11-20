Isparta'da vatandaşın 'ücretli otopark' talebine belediyeden anketli yanıt - Son Dakika

Isparta Belediyesi 126 cadde üzerinde ikamet eden vatandaşların 'ücretli otopark' talebi üzerine anket uygulaması yaptı. Anketten 'ücretli otopark uygulanmasın' kararı çıktı.

Isparta'nın belli caddelerinde ücretli otopark uygulamasına geçen Isparta Belediyesi'ne son olarak da 126 Caddede (Eski Sümerbank Caddesi) ikamet eden konut ve iş yeri sahiplerinden 'caddemizde ücretli otoparka geçilsin' talebi geldi.

126 caddede, Emre Mahallesi istikametine tek yönlü olarak trafik akışı sağlanırken, cadde boyunca çift sıra araç parkları, sürücülere ve bu cadde üzerinde ikamet eden konut ve işyeri sahiplerine zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Bu sebeple cadde üzerindeki bazı iş yeri ve konut sahipleri Isparta Belediyesine müracaat ederek yol boyunca ücretli otopark uygulamasına geçilmesi talebini iletti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda ücretli otopark talebinin bulunulduğu 126 cadde üzerinde bulunan iş yeri ve konutlarda ikamet eden vatandaşlara yönelik anket çalışması gerçekleştirildi.

Toplam 244 kişi üzerinde yapılan ankette vatandaşlara 'Caddenizde ücretli otopark uygulaması talep edilmektedir, bu konudaki görüşünüz nedir?' şeklinde soru yöneltildi.

Ankete katılan 81 kişi caddede ücretli otopark uygulamasına geçilmesi yönünde görüş bildirirken, 99 kişi ise ücretli otopark uygulamasına 'hayır' dedi. Ankete katılan 64 kişi ise görüş belirtmedi.

Çıkan sonuçlar neticesinde 126 Cadde üzerinde ücretli otopark uygulamasına geçilmemesi kararına varıldı. - ISPARTA