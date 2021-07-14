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Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor - Son Dakika

Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:27

Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Gençlerimiz geçmiş ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da devletine sahip çıkmalı" Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında...

Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Gençlerimiz geçmiş ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da devletine sahip çıkmalı"

ISPARTA - Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların duygularını kaleme almaları için anı defteri standı açıldı. Standı ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu, 15 Temmuz gecesinin unutturulmaması gerektiğini belirterek, "Özellikle gençlerimizin devletine, bayrağına sahip çıkacağına inancımız sonsuz" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde anı defteri standı açıldı. Isparta Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta vatandaşlar, 15 Temmuz ile ilgili duygu ve düşüncelerini anı defterinde kaleme alıyor. Vali Ömer Seymenoğlu da anı defteri standını ziyaret ederek, duygularını deftere aktaran vatandaşlarla sohbet etti.

"Bu geceyi unutmayalım ve unutturmayalım"

Vali Ömer Seymenoğlu, 5 yıl önce maalesef Türk milletinin içinden çıkan ama kendisini hain olarak yetiştiren ve terör örgütüne kendini alet eden bir grubun hain darbe girişiminin yaşandığını söyledi. Vali Seymenoğlu, "Ama şükürler olsun ki öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk milletinin vatansever insanlarının gayretiyle yine güvenlik güçlerimizin içerisinden çıkan vatanperver arkadaşlarımız sayesinde hep beraber elbirliği ile bu hain darbe girişimini bertaraf etmiştik. Bizler bu geceyi unutmayalım ve unutturmayalım istiyoruz. Onun için bu tür organizasyonlar içerisinde yer alıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde 251 şehidimizi anmak, onların aileleriyle bir araya gelmek için organizasyonlar etkinlikler tertip ediyoruz" dedi.

"Fırsat verdiğimiz takdirde bu tür organizasyonlarla tekrar karşı karşıya kalabiliriz"

Isparta ve tüm illerde kalbi vatan millet, bayrak sevdasıyla atan kişilerin ezan sesinin susmasını isteyen ve milletin birlik, beraberliğini engellemeye çalışanlara karşı göğüs gerdiğini belirten Vali Seymenoğlu, "O hain geceyi şehitlerimiz, gazilerimiz de olsa üzüntülü de olsak bu milletin bekası için başarılı şekilde savuşturmuş olduk. Ama milletimiz bu tür hain girişimlerin bundan sonra muhatap olmayacağı anlamı taşımamalı. Biz fırsat verdiğimiz takdirde, demokrasi, milli iradeye yeterince bağlı kalmadığımız takdirde emin olabiliriz ki önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonlarla mutlaka karşı karşıya gelebiliriz" diye konuştu.

"Gençlerimizin devletine, bayrağına sahip çıkacağına inancımız sonsuz"

Vali Ömer Seymenoğlu, gençlerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçmişte, 15 Temmuz günü ve sonrasında olduğu gibi sahip çıkmalarını istedi. Bu kapsamda milli irade, demokrasi, hukuk ve adaletten ayrılmamak gerektiğini vurgulayan Vali Seymenoğlu, "Bizleri kandırmak isteyen, ülkemizi bölmek, bütünlüğümüzü parçalamak isteyen elbette bundan sonra da hain girişimler, örgütler olacaktır. Ama bizler akıllı olduğumuz, birlik ve beraberliğimizden taviz vermediğimiz müddetçe, demokrasi, adalet ve hukuk düzeninden ayrılmadığımız müddetçe emin olabilirsiniz ki bu millet, devlet yıkılmayacaktır. İsmi zaman içerisinde değişikliklere uğrasa da yüzyılların geleneklerinden gelen bir devletiz. Nasıl geçmişte geçilmez kılıyorsak, Türkiye'yi geçilmez kılmamız lazım. Onun için gençlerimize güvenimiz sonsuz. Onların devletine, bayrağına sahip çıkacağına inancımız sonsuz. Bu duygularla geçmişi unutturmamayı arzuluyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız tarihe bir not düşmüş olur"

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü anısına valilik önünde anı defteri açıldığını kaydeden Vali Seymenoğlu, "Vatandaşlarımız kendi görüşlerini deftere yazabiliyorlar. Bir anı olarak defterler valilikte saklanıyor. Önceki yıllardaki defterler vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle dolmuş durumdaydı. Arkadaşlarımız 2 yeni defter daha açtı. İnşallah vatandaşlarımız bu defterde anılarını, o gece yaşadıklarını yazarlarsa tarihe de bir not düşmüş oluruz" diye konuştu.

Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor
Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor

Ömer Seymenoğlu, 15 Temmuz, Isparta, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da vatandaşlar 15 Temmuz'la ilgili duygularını anı defterine aktarıyor - Son Dakika


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