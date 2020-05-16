Isparta'da vatandaşlar site içerisinde spor yaptılar - Son Dakika

Isparta'da vatandaşlar site içerisinde spor yaptılar

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında online çalışmalarıyla birlikte yeni bir proje hazırladı.

Isparta'da vatandaşlar site içerisinde spor yaptılar, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs salgını sonrasında online çalışmalarıyla birlikte yeni bir proje hazırladı. Evde sıkılan ve sportif faaliyetleri özleyenler tarafından Isparta merkezde bulunan Halıkent Mahallesinde bir site içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından sağlıklı yaşam için spor yaptırıldı.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in liderliğinde antrenörler Emek Gök, Arif Kara ve Serdar Demirci, müzik eşliğinde halka kültür-fizik hareketleri yaptırdı. Vatandaşlar sosyal mesafeyi ön planda tutarken maskelerini taktılar. Site içerisindeki apartmanlarda bulunan bazı vatandaşlar ise balkonlarında spor yaparken alkışlarıyla tempo tuttular.


İHA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Belgin Demirkol, "Çok güzel iyi oldu, hava da güzel. Ben normalde bu kadar spor yapmıyordum ama bugün güzel oldu. Evde genelde ufak ufak yapıyorduk, böyle aktivitelerin olması daha iyi oldu. Etkinlikler bekliyoruz" dedi


Pelin Şeşi ise bu tür etkinlikleri özlediklerini belirterek, "Site içerisinde güzel bir etkinlik oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerine teşekkür ediyoruz. Evde karantina kurallarına uyuyorduk. Bugün site içerisindeki etkinlik çok güzel oldu" diye konuştu.


Hasan Ulaş Ünverdi de, "Site olarak böyle bir etkinlik çok iyi oldu. Özellikle de çocuklarla dışarıya çıkamıyorduk. Onlar için de değişiklik oldu. Zaten spor günlük hayatımızda olması gereken. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, korona virüs salgını sonrasında online çalışmalarıyla birlikte yeni bir proje daha hazırladıklarını söyledi. Evde sıkılan ve sportif faaliyetleri özleyenler için yeni bir projenin hazırlandığını bildiren İl Müdürü Gevrek, "Site sakinlerimiz için bir proje hazırladık. Siz, sağlığınız için evde kalın. Biz sizin ayağınıza geliyoruz. Talep edin, biz size spor yaptıralım. Site sakinlerimiz evde kalın, talep edin. Biz size spor yaptıralım. Gelen talepler doğrultusunda antrenörlerimiz halkımıza sosyal mesafeyi ön planda tutarak çalışmalar yapacak" dedi. - ISPARTA

Murat Gevrek, Arif Kara, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:42 Kaynak: İHA

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