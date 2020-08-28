Isparta'da vatandaşlardan kentteki pandemi kısıtlamalarına destek - Son Dakika

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda AVM, toplu taşıma ve sokağa çıkma saatlerinde kısıtlamaya gidildi. Ispartalı vatandaşlardan kısıtlamalara tam destek geldi.

Salgının yayılım hızını azaltmak ve kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak bazı kararlar alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilirken, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.00-19.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmeleri de kısıtlandı. Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 18.00'den sonra AVM'lere girmelerine de kısıtlama getirildi.

"Valiliğin almış olduğu kararı da olumlu buluyorum"

Isparta'da esnaflık yapan eski futbolcu Necati Üçüncü, herkesi kurallara uymaya davet ederek, "Alınan bu kararı olumlu buluyorum. Devamlı virüsün arttığını söylüyorlar. Mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Vatandaş dikkat etsin ya da etmesin benim işyerimden geçen herkese maskesi olmayana maske dağıtıyorum. Parası olmayana bedava veriyorum. Herkes kurallara uysa iyi olur. Bu virüsü yenmemiz için alınan kararlara riayet etmemiz lazım. Valiliğin almış olduğu kararı da olumlu buluyorum" dedi.

"Hastalık bulaşmaması için gerekli önlemler alınmalı"

Çiftçilik yapan Ramazan Çelik ise "Yasak olması lazım. Hastalık bulaşmaması için gerekli önlemler alınmalı. Vatandaşlarımız önlemlerine dikkat ediyorlar. Bu tür önlemler olursa vaka sayısı biraz daha azabilir. Toplu ve kabalık ortamlara girmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Herkes kendi önlemini almalı"

Emekli olan Ömer Çobankaya da herkesin kendi önlemini alması gerektiğinin altını çizerek, " Küçük Hacılar Köyündenim. Valiliğimizin aldığı kararlarla uymamız lazım. İnsanlar tam anlamıyla kurallara uymuyor. Uysak bu hale gelmeyiz. Devlet bizi zorlamayla ne kadar yönetecek. Herkes kendi önlemini almalı. Zorunlu olmadıkça hem devletimize yardımcı olmuş olur hem de korunmuş olmalıyız. Virüsün gerilemesine yardımcı oluruz" dedi. - ISPARTA