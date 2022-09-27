Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı

27.09.2022 17:24
Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Isparta'da ve çevre illerde beyaz eşya tamirciliği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Isparta'da ve çevre illerde beyaz eşya tamirciliği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyası bozulan kişilere "Biz yetkili servisiz." diyerek dolandırıcılık yapan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda S.Z. ve B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, çevre illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı, aynı suçtan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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