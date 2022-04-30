Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi

30.04.2022 22:58
Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 92 yaşında vefat eden Kore gazisi Hasan Karademir, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Karademir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yukarıdinek köyü mezarlığına getirildi.

Karademir'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi
Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi
Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi

YORUMLAR
500
Isparta'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kardeş yaralandı Isparta'da otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kardeş yaralandı Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2) Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)

Şarkikaraağaç, Isparta, Türk, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:09:06. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da vefat eden Kore gazisi Karademir'in cenazesi, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement