Isparta'da Yakalanan Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı
32 dakika önce
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen S.B.'nin (51) Yalvaç ilçesi Bağkonak
köyünde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan takip çalışmalar sonucunda Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, S.B.'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarma Komutanlığında gerekli işlemleri tamamlanan zanlının sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:59 Kaynak: İHA
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