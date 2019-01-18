Son Dakika Haberleri: Isparta'da Yakalanan Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı

Isparta'da Yakalanan Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı

32 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da Yakalanan Terör Örgütü Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölücü terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen S.B.'nin (51) Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan takip çalışmalar sonucunda Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, S.B.'yi bulunduğu adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığında gerekli işlemleri tamamlanan zanlının sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:59 Kaynak: İHA

Jandarma, Yalvaç, Isparta, 3. Sayfa
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