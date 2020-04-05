Isparta'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Isparta'da yalnız yaşayan kişi ölü bulundu
6 saat önce
Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
Isparta'da bir kişi yalnız yaşadığı apartta ölü bulundu.
Kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi 107. Sokak'taki bir apartta yaşayan Mehmet Özmen'den (55), haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelerek apartta inceleme yapan ekipler, banyoda hareketsiz yatan Özdemin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özmen'in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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