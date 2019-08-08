Son Dakika Haberleri: Isparta'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
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Isparta'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

43 dakika önce

Isparta'da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Isparta'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı, System.String[]
Isparta'da motosiklet satış mağazasında çıkan yangına müdahale eden 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, kent merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Kesikbaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özdemir'e ait motosiklet satış mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan Ali Özdemir ve Gökhan Güzel hafif yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı . - ISPARTA
Ali Özdemir, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:43 Kaynak: İHA
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